Афины , 29 января, 2024, 06:00 — ИА Регнум. Грузовые автомобили с полуприцепами и украинскими номерами вывозят материалы со складов Вооружённых сил Греции, сообщил депутат, лидер греческой партии «Эллиники лиси» («Греческое решение») Кириакос Велопулос на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Западное вооружение

Он отметил, что события развиваются всё масштабнее и опаснее. Велопулос уточнил, что свидетели видели такие фуры 15 января в Кехрие — деревня на северо-востоке полуострова Пелопоннес.

По словам депутата, речь идёт о прибытии более 17 грузовиков за день. Кроме того, такая же ситуация наблюдалась и позднее. Велопулос подчеркнул, что если указанная информация достоверна, то речь идёт об измене.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января Госдепартамент США согласовал возможную продажу Греции американских истребителей пятого поколения F-35 и сопутствующего оборудования на $8,6 млрд.

Афинам могут продать до 40 таких самолётов, а также двигатели, запчасти, коммуникационное оборудование к ним. Кроме того, в контракт могут добавить систему логистики, обучения и обслуживания истребителей.

27 января информационный портал pronews. gr распространил данные, согласно которым США попросили Грецию переедать Украине российское оружие. Вашингтон пообещал, что взамен Афины получат устаревшие боевые машины пехоты и фрегаты.

Авторы статьи уточнили, что Киев может получить от греческой стороны российские системы ПВО «Тор», «Оса» и С-300.