Вашингтон, 29 января, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Пользователи американского сегмента Сети вспомнили и обсудили одну из серий анимационного сериала «Симпсоны», в которой об американском штате Техас говорится как о «независимой республике».

gthills Надувные Симпсоны

Речь идёт о девятом эпизоде 23-го сезона под названием «Праздники минувшего будущего». Эта серия вышла в 2011 году, однако действие в ней переносится в далекое будущее.

В указанной серии одна из героинь пытается отправиться домой, используя телепорт, которым до неё воспользовались два других человека. Они направились в «Независимую Республику Техас».

При этом саму героиню не стали пропускать из-за её беременности. Некоторые пользователи написали в социальных сетях о том, что этот фрагмент является очередным предсказанием, которое появляется в «Симпсонах».

Ранее некоторые события, которые показывались в мультсериале, уже сбывались. Так, в 2000 году вышел эпизод 11-го сезона, в котором Дональда Трампа показали президентом США. Он стал им в 2016 году.

В 2010 году выпустили серию 22-го сезона «Симпсонов», в которой учёный Бернард Феринге и экономист Бенгт Роберт Хольмстрём являлись лауреатами Нобелевской премии. Они получили свои награды в 2016 году.