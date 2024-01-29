Брюссель, 29 января, 2024, 05:29 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса рассматривают возможность создания системы «военного Шенгена», которая бы позволила военным формированиям свободно перемещаться в пределах границ стран — членов НАТО. Об этом сообщило издание The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Уже многие годы лидеры альянса стремятся создать военный эквивалент Шенгенской зоны, которая позволила бы по большей части беспрепятственно перемещаться в границах стран-участниц», — говорится в материале.

Отмечается, что на данный момент ведутся переговоры по созданию серии «военных коридоров» по всей Европе. О процессе создания «военного Шенгена» может быть объявлено до следующего саммита альянса в июле.

Евросоюз и НАТО объявили об инициативе по созданию системы «военного Шенгена» осенью 2017 года. Инициативу, изначально предложенную странами Прибалтики, поддержала Федерика Могерини, возглавлявшая на тот момент дипломатическую службу ЕС. Создание этой системы требует разработки проектов по расширению и усилению европейской транспортной инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, 24 января официальный представитель НАТО Дилан Уайт объявил о начале военных учений Steadfast Defender — 2024, которые станут крупнейшими за последние десять лет. По словам главнокомандующего объединённых сил Североатлантического альянса в Европе Кристофера Каволи, в учениях примут участие около 90 тысяч военнослужащих, в том числе из Швеции, которая подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года.