Дублин, 29 января, 2024, 04:54 — ИА Регнум. Марионеточный режим мог бы появиться в американском штате Техас, если Россия и Китай решили бы повторить то, что США сделали по отношению к Украине. Об этом написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) ирландский журналист Чей Боуз.

Иван Шилов ИА Регнум Техас

Автор идеи считает, что сначала Россия и Китай могли бы начать финансировать в этом штате «Движение за свободу». После этого потребовалось бы свергнуть демократически избранного губернатора Техаса (сейчас возглавляет Грег Эбботт), а затем установить марионеточный режим.

Кроме того, по мнению Боуза, у РФ и КНР также появилась бы возможность создать большую армию для нападения на всех, кто поддерживает США или не согласен с политикой нового руководства штата. Помимо этого, журналист допустил, что марионеточный режим в Техасе мог бы запретить оппозицию, независимые СМИ и проведение выборов.

В конце Боуз спросил своих читателей, не напоминает ли им что-то описанный сценарий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер призвал всех представить себе то, что бы сделали американские власти, если бы другая страна решила бы отобрать у США Калифорнию, Техас или Аризону. Он предположил, что в случае такой деятельности Вашингтон начал бы военные действия.

26 января заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал о том, что появление Техасской Народной Республики на территории США становится всё более реальным. Он также напомнил, что гражданская война в Соединённых Штатах началась после того, как отдельные штаты попытались образовать отдельную конфедерацию.