Братислава, 29 января, 2024, 04:49 — ИА Регнум. Конфликт на Украине не может завершиться военным путём, необходимо прийти к мирному соглашению, заявил вице-премьер и глава министерства обороны Словакии Роберт Калиняк в эфире Словацкого телевидения (STV).

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Военный конфликт на Украине не имеет военного решения. Пришло время говорить о начале мирных переговоров», — сказал Калиняк, подчеркнув, что Соединённые Штаты Америки и Европейский союз должны приложить свои усилия в этом направлении.

По его словам, украинский конфликт вошёл в стадию замороженного, в связи с чем необходимо начать действовать с целью скорейшего урегулирования конфликта.

«Невзирая на то, как завершится конфликт, Украина всегда будет иметь границы с Россией… Мы более всего нуждаемся в условиях по достижению мира», — заключил он.

27 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию Teraz заявил, что Братислава преследует цель нормализации отношения с Россией. В связи с этим глава правительства высказался в пользу скорейшего окончания украинского конфликта и за начало мирных переговоров.

Как передавало ИА Регнум, российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью агентству Bloomberg подчеркнул, что Москва тем не менее намерена добиться всех целей, поставленных в рамках специальной военной операции.