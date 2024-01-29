Глава минобороны Словакии призвал к переговорам по Украине
Братислава, 29 января, 2024, 04:49 — ИА Регнум. Конфликт на Украине не может завершиться военным путём, необходимо прийти к мирному соглашению, заявил вице-премьер и глава министерства обороны Словакии Роберт Калиняк в эфире Словацкого телевидения (STV).
«Военный конфликт на Украине не имеет военного решения. Пришло время говорить о начале мирных переговоров», — сказал Калиняк, подчеркнув, что Соединённые Штаты Америки и Европейский союз должны приложить свои усилия в этом направлении.
По его словам, украинский конфликт вошёл в стадию замороженного, в связи с чем необходимо начать действовать с целью скорейшего урегулирования конфликта.
«Невзирая на то, как завершится конфликт, Украина всегда будет иметь границы с Россией… Мы более всего нуждаемся в условиях по достижению мира», — заключил он.
27 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию Teraz заявил, что Братислава преследует цель нормализации отношения с Россией. В связи с этим глава правительства высказался в пользу скорейшего окончания украинского конфликта и за начало мирных переговоров.
Как передавало ИА Регнум, российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью агентству Bloomberg подчеркнул, что Москва тем не менее намерена добиться всех целей, поставленных в рамках специальной военной операции.