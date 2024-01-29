Вашингтон, 29 января, 2024, 03:48 — ИА Регнум. Нападение на американскую военную базу в Иордании является опасной эскалацией, заявил экс-директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Бреннан в программе телеканала MSNBC.

Pete Souza Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан

Он отметил, что в результате атаки погибли трое американских военнослужащих и ещё более двух десятков — получили ранения. Бреннан также уточнил, что беспилотники, использованные для атаки, оказались начинены взрывчаткой.

Экс-директор ЦРУ рассказал, что Белый дом совместно со службой разведки предпринимает шаги, чтобы установить виновных в случившемся. Кроме того, в Вашингтоне также пытаются выяснить, связан ли инцидент с Ираном, чтобы в дальнейшем использовать эту информацию.

Бреннан предупредил, что указанное нападение может иметь последствия. Он обвинил Иран в том, что тот якобы поддерживает отношения с некоторыми экстремистскими группировками в Сирии и Ираке.

Как сообщало ИА Регнум, 28 января телеканал CNN проинформировал, что американская военная база в Иордании подверглась атаке, из-за чего трое военнослужащих погибли и ещё 25 солдат пострадали. При этом источник журналистов уточнил, что по объекту ударили беспилотником.

Он заявил, что дрон запустили силы, якобы поддерживаемые Ираном. Источник также добавил, что, скорее всего, аппарат направили с территории Сирии.

Иорданские власти в свою очередь заявили, что атака против американских военных произошла за пределами их страны. Они утверждают, что от удара пострадала база «Эт-Танф» в Сирии.