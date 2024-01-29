Москва, 29 января, 2024, 03:20 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с избиением участницы Паралимпийских игр в Самаре, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

В СК РФ уточнили, что речь идёт о случае с нападением пассажира такси на девушку-инвалида, которая управляла этим транспортным средством. Информацию об указаном инциденте распространили средства массовой информации.

Доклад о ситуации Бастрыкину представит исполняющий обязанности руководителя Следственного управления СК РФ по Самарской области Алексей Колбасин.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года мужчина, выходя из такси, повредил дверь автомобиля. Между пассажиром и девушкой-водителем, у которой имеются нарушения слуха, начался конфликт.

Она решила попросить свою подругу, которая также является инвалидом, подъехать на место, чтобы помочь. Пассажир отказался признать свою вину и стал избивать водителя, угрожая ей убийством. Мужчина также напал на её подругу.

28 января прокуратура Самарской области проинформировала, что подозреваемого задержали. По факту случившегося завели четыре уголовных дела.