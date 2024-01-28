Киев, 29 января, 2024, 02:39 — ИА Регнум. Координационный штаб по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки министерства обороны Украины заявил о хакерской атаке на свои информационные ресурсы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице штаба в социальной сети Facebook (принадлежит Meta — признанной экстремистской и запрещённой в России организации).

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«Сегодня зафиксирована DDoS-атака на информационные ресурсы координационного штаба», — сказана в сообщении. В штабе подчеркнули, что в связи с инцидентом доступ к некоторым функциям и ресурсам будет ограничен из соображений безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 12 января абоненты стали массового сообщать о сбоях в работе мобильного оператора «Киевстар». По данным издания «Страна. ua», сбой затронул жителей Киевской области, Кропивницкого, Львова, Житомира и ряда других городов.

Позднее начальник Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк заявил, что хакерская атака на украинского оператора связи «Киевстар» вызвала почти полное уничтожений сетей. По его словам, в результате атаки неисправимые повреждения получили тысячи виртуальных серверов и ПК.