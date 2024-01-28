Анкара, 29 января, 2024, 02:07 — ИА Регнум. Гражданин России и гражданин Таджикистана задержаны по подозрению в совершении вооруженного нападения на католическую церковь в Стамбуле. Об этом сообщил 28 января министр внутренних дел Турции Али Ерликая в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Стамбул

Как уточнил Ерликая, полиция начала крупномасштабную операцию сразу после нападения на церковь. Всего за день задержано в связи с нападением 47 человек. Подозреваемые в вооружённой атаке на церковь были задержаны в 22:00 по местному времени.

По словам министра, подозреваемые являются иностранными гражданами, один — гражданин России, другой — Таджикистана. Предположительно, оба иностранца являются членами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Всех 47 задержанных планируется допросить.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Стамбуле в результате нападения на Итальянскую латино-католическую церковь Санта-Мария в районе Сарыер погиб человек, ещё несколько получили ранения.

Нападение на церковь произошло днём, два вооружённых человека в масках ворвались в здание и открыли стрельбу. В результате погиб гражданин Турции. По данным СМИ, ответственность за нападение взяла на себя радикальная экстремистская группировка «Исламское государство"(ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ).