Киев, 29 января, 2024, 01:52 — ИА Регнум. Украинский военно-промышленный комплекс имел возможности для производства дальнобойных ракет до российского ракетного удара 29 декабря прошлого года, заявил генерал Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос.

President.gov.ua Сергей Кривонос

«Оружие (дальнего действия. — Прим. ред.) у нас было, и до 29 декабря мы были способны его производить», — сказал он в интервью YouTube-каналу «Прямой».

По его словам, промышленный объект, обеспечивавший производство ракетного вооружения, был уничтожен в результате российского ракетного удара. Также Кривонос задался вопросом, проводилось ли Службой безопасности Украины (СБУ) расследование в отношении лиц, допустивших «утечку информацию» о месторасположении ключевых объектов ВПК страны.

Как передавало ИА Регнум, ранее Сергей Кривонос признал, что украинская армия не имеет преимущества в сфере беспилотников. Он подчеркнул, что в российской армии разрабатывают новые способы борьбы с дронами, в том числе модернизируют средства радиоэлектронной борьбы.