Киев, 29 января, 2024, 01:52 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский и его семья по итогам 2022 года заработали 3,7 млн гривен (более $98 тысяч по текущему курсу), сообщил 28 января на своём на сайте его офис.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

Кроме того, в 2021 году Зеленский и его семья имели доходы на общую сумму почти 11 млн гривен (более $290 тысяч). Примерно половина этих средств включает заработную плату, проценты от вкладов и счетов в банке, а также финансовые поступления от сдачи недвижимости в аренду.

В офисе Зеленского отметили, что доходы главы киевского режима сократились почти на 12 млн гривен (почти $320 тысяч). Также уточняется, что изменений в отношении активов, недвижимого имущества, транспортных средств Зеленского и его семьи в указанный двухлетний период не произошло.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря 2022 года бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский разворовывает средства от финансовой помощи, которую Запад оказывает Киеву. При этом власти США закрывают глаза на действия главы киевского режима, поскольку он пока выполняет задачи, поставленные Вашингтоном.

Азаров допустил, что Зеленский мог присвоить примерно $20 млрд из этих денег. 12 апреля 2023 года американский журналист Сеймур Херш обвинил главу киевского режима и его окружение в незаконном присвоении $400 млн. Он пояснил, что речь идёт о средствах, переданных Украине на покупку дизельного топлива.