Москва, 29 января, 2024, 01:01 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в понедельник, 29 января, рассмотрит вопрос о регистрации Владимира Путина кандидатом на должность президента Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЦИК.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — сказано в проекте повестки дня заседания.

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