Вашингтон, 29 января, 2024, 01:01 — ИА Регнум. Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис переговоры между Россией и Украиной по урегулированию конфликта могут пройти в 2024 году, сразу после выборов президента США. Об этом сообщила газета The Hill со ссылкой на слова экс-военачальника альянса.

US Coast Guard Academy Джеймс Ставридис

Он полагает, что противостояние в рамках спецоперации завершится по корейскому сценарию. Ставридис уточнил, что, согласно такому варианту, России, скорее всего, оставят те территории, которые она теперь контролирует.

Вместе с тем, по прогнозам экс-главкома, в НАТО примут Украину. Он добавил, что в текущем году контуры такого гипотетического соглашения могут стать более отчетливыми.

Российские власти не раз выражали готовность вести переговоры в рамках урегулирования украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 28 января глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия по-прежнему открыта к содержательным предложениям по ситуации вокруг Украины. При этом представитель ведомства подчеркнул, что киевским режимом управляют США, Британия и ЕС, которые хотят углубления украинского кризиса и нанесения России стратегического поражения.

17 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит даже близкой перспективы переговоров по перемирию на Украине. Вместе с тем глава Госдепартамента отметил, что Вашингтон и Киев якобы поддерживают такие инициативы. Он также добавил, что для начала диалога требуется готовность со стороны России, а её будто бы не наблюдается.