Бамако, 29 января, 2024, 00:53 — ИА Регнум. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) готово провести переговоры по поводу ситуации, сложившейся между сообществом и объявившими о выходе из него тремя государствами — Буркина-Фасо, Мали и Нигером.

Нигер

«Буркина-Фасо, Мали и Нигер являются важными членами ECOWAS, и сообщество по-прежнему готово вести переговоры о выходе из политического тупика», — говорится в коммюнике Комиссии ECOWAS, опубликованном 28 января.

Также там уточнили, что официально сообщество пока не получило уведомлений от упомянутых стран о выходе из организации.

Как передавало ИА Регнум, в воскресенье агентство Reuters сообщило, что Мали, Нигер и Буркина-Фасо решили выйти из состава Экономического сообщества стран Западной Африки. В распространённом совместном заявлении указывается, что страны разочарованы отступлением ЭКОВАС от идеалов и влиянием западных стран на организацию. По их мнению, организация не помогала странам в борьбе с терроризмом, а лишь усложняла ситуацию санкциями.