Амстердам, 29 января, 2024, 00:16 — ИА Регнум. Вечером 28 января в столице Нидерландов Амстердаме прошла акция в поддержку мира на Украине и прекращения боевых действий в секторе Газа. На центральной площади собрались несколько десятков человек.

Matthew Kenwrick Амстердам

«Пришёл новый год, и мы надеемся, что он принесёт мир на Украине и в Палестину, а также новый мировой порядок, который будет приемлемым для всех, кто живёт на этой планете», — заявил в беседе с ТАСС политолог Аб Гителинк.

Собеседник агентства напомнил, что российская сторона готова к переговорам, однако при учёте интересов и целей, поставленных в рамках специальной военной операции. По его словам, завершению конфликта на Украине может поспособствовать победа Дональда Трампа на президентских выборах в Соединённых Штатах Америки, которые пройдут в ноябре.

«Если Трамп придёт к власти, он скажет (главе киевского режима Владимиру) Зеленскому, что всё кончено, что он должен начать переговоры с Россией», — заключил Гителинк.

Как передавало ИА Регнум, 31 декабря в Амстердаме прошла акция протеста против поставок оружия Украине западными союзниками. Люди собрались на центральной площади Дам, после чего прошли по городским улицам под бой барабанов.