Хельсинки, 28 января, 2024, 23:51 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб и экс-глава МИД этой страны Пекка Хаависто лидируют в первом туре выборов финского президента, свидетельствуют данные министерства юстиции республики.

KIMMO BRANDT / EPA/TASS Президентские выборы в Финляндии

Голосование проходило 28 января, после чего начался подсчёт бюллетеней. После проверки 82,8% голосов Стубб набирал 27,3%, а Хаависто — 25,1%. Ещё один кандидат — спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо — пока получает 18,7% голосов избирателей.

Подсчёт бюллетеней продолжается. В случае, если ни один из претендентов не наберет более 50% голосов, то в стране проведут второй тур выборов. Его назначили на 11 февраля.

Всего в выборах участвуют девять кандидатов. Окончательные результаты голосования в рамках первого тура станут известны не позднее 30 января.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января Александр Стубб заявил, что в случае, если он займет пост президента Финляндии, то он не планирует поддерживать политические отношения с руководством России. Политик уточнил, что это будет происходить до окончания украинского конфликта.

Экс-премьер также отметил, что отношения Россия в настоящее время не являются основным направлением внешней политики Финляндии. Стубб выдвинулся в кандидаты на выборы главы республики от правящей Коалиционной партии.

17 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Финляндия имели хорошие отношения, за исключением ситуации в лесном комплексе. Однако, по словам российского лидера, у Москвы возникли проблемы с Хельсинки после того, как республика решила стать частью НАТО.