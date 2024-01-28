Вашингтон, 28 января, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не потерпят атак на свои базы и военнослужащих на Ближнем Востоке и намерены ответить на эти действия. Такое заявление 28 января сделал глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает пресс-служба американского военного ведомства.

«Поддерживаемые Ираном силы несут ответственность за продолжающиеся атаки на американских военнослужащих, и мы предпримем необходимые шаги для защиты США и наших сил в надлежащее время и надлежащим образом», — указал глава Пентагона.

Ранее ИА Регнум сообщало, что трое американских военнослужащих погибли и по меньшей мере 20 получили ранения 28 января в результате ночной атаки беспилотника на базу США в северо-восточной части Иордании. Военные аналитики высказали опасения, сто гибель американских военных в Иордании на базе, расположенной недалеко от границы с Сирией, приведёт к значительной эскалации и без того опасной ситуации на Ближнем Востоке.

Президент США Джозеф Байден в письменном заявлении возложил ответственность за удар на «проиранские группировки» в Сирии и Ираке. Как подчеркнул глава государства, всех виновных привлекут к ответственности.

В свою очередь, представитель кабинета министров Иордании Муханнад Мубайдин заявил, что нападению подверглась американская база Эт-Танф в Сирии.