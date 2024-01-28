Даллас, США, 28 января, 2024, 23:25 — ИА Регнум. Военный департамент американского штата Техас объявил о наборе волонтеров для патрулирования границы этого региона с Мексикой на участках, где наблюдается повышенная опасность, говорится в заявлении регионального органа.

Иван Шилов ИА Регнум

Добровольцы объединятся в патрули, которые будут бороться с деятельностью преступных группировок, нелегально переправляющих людей и наркотики через границу. Речь идёт о проведении операции «Одинокая звезда», которая осуществляется совместно с департаментом общественной безопасности Техаса.

Организаторы набора открыли для волонтеров новые штатные должности и ввели для льготы для этих людей, а также пообещали им компенсировать расходы на проживание и питание.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января национальная гвардия Техаса взяла под контроль участок федеральной границы США с Мексикой и запретила доступ к нему агентам американской федеральной пограничной службы. Речь идёт о территории парка Шелби в городе Игл-Пасс, где нелегальные мигранты попадают в Соединённые Штаты после пересечения реки Рио-Гранде.

22 января Верховный суд США постановил убрать проволочное ограждение длиной почти 48 км на американо-мексиканской границе в Техасе. Барьеры были установлены по решению губернатора штата Грега Эбботта в рамках борьбы с наплывом мигрантов на американскую территорию.

23 января генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон заявил, что Верховный суд США своим постановлением помогает главе Белого дома Джо Байденуосуществлять иностранное вторжение в страну. Он отметил, что уничтожение ограждения не поможет соблюдению законности или защите американских граждан.

24 января Грег Эббот объявил о «вторжении» и мерах самозащиты в связи с осложнением ситуации с нелегальными мигрантами в штате. Он подчеркнул, что регион будет реализовывать собственную политику, поскольку федеральные власти не справляются с охраной государственной границы.

27 января экс-президент страны Дональд Трамп заявил, что США умирают из-за ситуации на границе, которая может ещё больше ухудшиться.