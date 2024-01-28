Москва, 28 января, 2024, 23:02 — ИА Регнум. Организаторы «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой сами пригласили прессу и давали интервью журналистам на этом мероприятии, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале

Иван Шилов ИА Регнум

Так она оценила оправдания участников этого собрания, в рамках которых утверждается, что вечеринка якобы имела частный характер, а фото и видео с мероприятия кто-то будто бы «слил» в Сеть.

«Посмотрите фото и видео. На них четко видно, что организаторы сами пригласили СМИ и напропалую дают интервью», — отметила Захарова.

По словам официального представителя МИД, участники вечерники врут, говоря о том, что общественность узнала о произошедшем из-за чьих-то доносов.

Как сообщало ИА Регнум, «голая» вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря в московском ночном клубе «Мутабор». Дресс-код мероприятия предполагал, что на участниках будет минимальное количество одежды.

21 декабря глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ). Такое же обращением в надзорные органы сделала организация «Зов народа».

Советский и российский актёр, продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков подал в суд на Анастасию Ивлееву из-за провидения этой вечеринки. Он и другие лица, поставившие подпись под заявлением, потребовали взыскать с блогера 1 млрд рублей морального вреда.

Сама Ивлеева, а также певица Лолита Милявская, народный артист России Филипп Киркоров и журналистка Ксения Собчак, которые участвовали в мероприятии, начали приносить свои извинения. Перед Новым годом фрагменты с участием Милявской и Киркоровой стали вырезать из праздничных программ российских телеканалов.