Тель-Авив, Израиль, 28 января, 2024, 22:58 — ИА Регнум. Недавно завершившаяся встреча по ситуации с удерживаемыми палестинским движением ХАМАС заложниками, в которой приняли участие главы разведок США, Израиля и Египта и премьер Катара, являлась конструктивной, заявили в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Некоторое время назад в Европе завершился саммит, в котором приняли участие глава Службы внешней разведки Израиля Давид Барнеа, глава Службы общей безопасности Израиля Ронен Бар, генерал-майор запаса Ницал Алон, глава ЦРУ, премьер-министр Катара и министр разведки Египта. Встреча была конструктивной», — говорится в сообщении, текст которого приводит «РИА Новости».

В канцелярии также отметили, что стороны не смогли уладить ряд значительных расхождений. Эти несогласия станут предметом обсуждения в ходе дополнительных встреч на будущей неделе.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Израиль и палестинское движение ХАМАС якобы готовы согласовать условия прекращения огня сроком на один месяц. Также стороны обсудили обмен пленными, однако палестинская сторона якобы тормозит дальнейшие шаги в данном направлении.