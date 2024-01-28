Львов, Украина, 28 января, 2024, 22:33 — ИА Регнум. Бывший депутат Верховной рады Украины украинская националистка Ирина Фарион заявила, что во Львове поселилось слишком много людей, говорящих на русском языке. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу PAI.

Евгений Котенко/РИА Новости Ирина Фарион

В связи с этим она назвала Львов «городом диверсантов». Фарион рассказала о случае, когда она шла по городскому рынку и услышала русскую речь.

Националистка пожаловалась, что в таких ситуациях ей трудно понять, кто разговаривает, русские или украинцы. Экс-депутат напомнила, что Конституционный суд Украины отказался признать «русскоговорящее население» как отдельную юридическую категорию.

По мнению Фарион, в соответствии с этим решением, тех, кто говорит на русском, на Украине якобы не должно быть.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что Ирина Фарион заявила, что гордится ненавистью её внуков к русским и русскоязычным. Националистка рассказала про своего внука Дмитрика, который ложится спать с сине-желтым флагом Украины и красно-черным полотном бандеровской ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В ноябре Фарион потребовала признать врагами на Украине всех, кто использует русский язык. Её слова касались и русскоязычных украинских военных. Экс-депутат посоветовала им переходить на сторону России.

Вслед за этим высказыванием страницы Фарион в социальных сетях оказались заблокированы, а университет «Львовская политехника», где она работала, уволил её. Против русофобки на Украине также возбудили уголовное дело.

В начале января националистка заявила, что разговоры некоторых военных ВСУ на русском языке негативно отражаются на вооружённом конфликте с Россией.