Вашингтон, 28 января, 2024, 22:00 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) вооружённых сил (ВСУ) Украины боятся применения российской ракеты системы Х-22, так как ни разу не смогли её сбить, говорится в материале, опубликованном 27 января на созданном в США YouTube-канале Military TV.

Василий Иванов ИА Регнум

«Несмотря на западную военную помощь Киеву в виде зенитных установок SAMP-T, Patriot, IRIS-T, NASAMS и Crotale, украинские власти сообщают, что эти системы не могут противостоять угрозам со стороны X-22», — говорится в публикации.

По информации журналистов, X-22 достигает скорости 4,6 Маха и способна лететь по непредсказуемой траектории. Западные эксперты назвали эту ракету большой проблемой для существующих средств ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, про то, что ВСУ не смогли сбить ни одной ракеты X-22, в декабре 2022 года также публично заявил спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат. По его данным, на тот момент Россия запустила по украинским объектам около 300 таких ракет.

Гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в январе 2024 года заявил об эффективности российской гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон». Он отметил, что для её перехвата требуется очень эффективная противоракетная система, поэтому «Цирконы» сбить почти невозможно.