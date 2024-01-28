Луганск, 28 января, 2024, 21:41 — ИА Регнум. Украинские военные бросили своих раненых, когда переводили полевой медпункт в тыл, рассказал 28 января «РИА Новости» военнослужащий 1-й гвардейской танковой армии войсковой группировки «Запад» российской армии.

Иван Шилов ИА Регнум

Подразделения ВСУ отступили с позиции и вывезли оттуда медпункт, где помогали раненым, потом бросили их, сообщил российский боец.

«Раненых бросили. Нам пришлось эвакуировать», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января бывший командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ старший лейтенант Николай Мельник рассказал украинским журналистам о безразличии киевского режима к раненым. Он потерял в бою ногу и столкнулся с отсутствием помощи. Офицер отметил, что не знает случаев, когда бы украинские власти помогали бывшим военным. Он также пожаловался, что пособия по инвалидности на хватает на нормальную жизнь.

В январе также в Сети распространили видео, как украинский командир перед прибывшим пополнением заявляет, что ему плевать, сколько из них погибнет. Он также приказал рассчитаться на «двухсотых» — тех, кто будет убит в ближайшем бою, и «трёхсотых» (раненых).