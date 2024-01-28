Вашингтон, 28 января, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) невольно стала одним из главных источников вооружений для палестинского движения ХАМАС, сообщила 28 января американская газета The New York Times (NYT), ссылаясь на данные представителей израильской военной разведки.

Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Издание отметило, что аналитики многие годы полагали, будто боевики в секторе Газа вооружались за счёт контрабанды, провозимой через подземные тоннели. Но последние разведданные показали, что в палестинском анклаве производили боеприпасы из неразорвавшихся израильских снарядов и ракет.

«ХАМАС смог произвести большое число своих ракет и противотанковых снарядов из тысяч боеприпасов, которые не взорвались, когда Израиль сбросил их на сектор Газа», — говорится в публикации.

По данным экспертов, около 10–15% снарядов, используемых ЦАХАЛ, не взрывается. Бывший заместитель начальника отдела по обезвреживанию взрывных устройств Национальной полиции Израиля Майкл Кардаш заявил, что это стало основным источником взрывчатки для палестинцев.

Кроме того, оказалось, что у боевиков ХАМАС есть оружие, украденное с израильских складов. Подозрения в этом были и раньше, но в Израиле удивились, когда узнали масштабы объёмов вооружений, попавших к палестинцам.

«С плохо охраняемых баз были украдены тысячи патронов и сотни единиц стрелкового оружия и гранат», — сообщили в издании.

Обострение палестино-израильского конфликта продолжается с 7 октября. Члены ХАМАС провели серию терактов на территории Израиля, захватив ряд населённых пунктов. ЦАХАЛ выбила боевиков с израильской территории и проводит масштабную военную операцию в секторе Газа. У палестинцев остаются в плену заложники.

ХАМАС заявляют, что готовы освободить заложников, если Израиль прекратит бои в палестинском анклаве. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху 21 января 2024 заявил, что категорически отказывается от этого, чтобы исключить повторения 7 октября.

Представитель министерства здравоохранения сектора Газа Ашраф аль-Кудра 25 января сообщил, что от действий израильской армиипогибли 25,9 тыс. палестинцев.