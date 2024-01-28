Лондон, 28 января, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы России успешно организовали активную оборону в зоне специальной военной операции, из-за чего украинская армия теряет примерно по 1200 военнослужащих ежедневно, заявил 27 января на своём YouTube-канале британский эксперт Александр Меркурис.

Иван Шилов ИА Регнум

«Российская армия <…> не только улучшила позиции по всей линии соприкосновения, но и сделала так, что украинские военные несут тяжёлые потери», — сообщил он.

По прогнозу Меркуриса, Россия в течение двух месяцев ещё больше нарастит поставки вооружений в зону СВО, а Украина не сможет догнать темпы выпуска российского оборонно-промышленного комплекса. Эксперт уточнил, что Киеву не поможет даже возобновление поставок из США.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала СВО превысили 383 тыс. военных. Кроме того, украинская армия потеряла 14 тыс. танков и другой бронетехники, 553 самолёта, 259 вертолётов, а также 8,5 тыс. артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.

За время так называемого контрнаступления ВСУ с 4 июня по начало декабря украинская сторона потеряла около 159 тыс. военнослужащих, 121 самолёт, 766 танков, в том числе 37 Leopard, и 2348 бронемашин, в том числе 50 Bradley, доложил Шойгу.