Санкт-Петербург, 28 января, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Во время встречи и разговора с президентом России Владимиром Путиным хоккеисты петербургского клуба СКА попросили его помочь с транспортом для болельщиков, вопрос о котором стал актуален из-за планов реконструкции ближайшей к комплексу «СКА Арена» станции метро.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС

«Владимир Владимирович, есть большой вопрос», — обратился к главе государства капитан команды Александр Никишин.

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Путин пошутил, ответив: «Сколько?» и имея ввиду денежную помощь, но хоккеист пояснил, что близящееся закрытие станции метро «Парк Победы» сильно осложнит болельщикам путь на матчи любимой команды. Присутствующий на встрече губернатор города Александр Беглов заверил, что власти решат транспортный вопрос, обеспечив дополнительный трансфер от других удобных станций.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в тот же день Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили «СКА Арену», первый матч на которой ожидается 11 февраля. СКА — единственный представитель Петербурга в Континентальной хоккейной лиге, обладатель Кубка Континента.