Москва, 28 января, 2024, 18:48 — ИА Регнум. В срок до 1 февраля текущего года учащиеся 11-х классов должны определиться с предметами для сдачи ЕГЭ. В дальнейшем изменить свой выбор нельзя, за исключением ряда случаев. О том, какие могут быть причины для смены предметов, рассказал руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артём Мушта.

Известия/Андрей Эрштрем

«В первую очередь стоит упомянуть, что у выпускника должна быть документально подтвержденная причина для смены экзаменов. Самой распространенной причиной, как правило, является болезнь», — поделился эксперт.

Один из случаев — если школьник болел в период, когда нужно было выбрать экзамены. Чтобы обосновать причину, необходимо предоставить справки о болезни, пояснил Мушта.

«Другой причиной, связанной со здоровьем, является случай, когда, например, ученик захотел поступить в авиационный институт, но обстоятельства, связанные со здоровьем, изменились, и он понял, что не сможет пройти в интересующий вуз», — продолжил специалист.

В таком случае, как и при поступлении в военный вуз, куда может потребоваться сдача нормативы по физической подготовке, школьник также сможет изменить экзамены в связи с изменением состояния здоровья.

«Если 11-классник не смог сдать нормативы и принял решение поступать на гражданскую специальность, то тоже может указать это в качестве причины для смены предметов», — добавил Мушта.

Основанием для изменения выбора предметов может стать и финансовый вопрос. Так, если после 1 февраля родители лишились работы и стало понятно, что платить за образование у них не получится, ученик может изменить экзамены по выборы для поступления в другой вуз или на другую специальность.

«В этом случае также необходимо подтвердить документально лишение родителей работы», — отметил эксперт.

Если ученик не выбрал предметы для сдачи ЕГЭ и не смог документально подтвердить уважительную причину, то он будет сдавать только математику базового уровня и русский язык — обязательные для сдачи предметы. Остальные экзамены ученик сможет сдать только на следующий год.