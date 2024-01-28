Москва, 28 января, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Центризбирком России 29 января рассмотрит вопрос регистрации действующего главы государства Владимира Путина кандидатом на выборах президента России. Об этом стало известно вечером 28 января.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Владимир Путин

«О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — говорится в соответствующем проекте повестки заседания ЦИК.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента пройдут с 15 по 17 марта 2024 года и в них впервые примут участие жители ЛДНР и Запорожской и Херсонской областей. К настоящему моменту список доверенных лиц Путина превысил 600 человек, в конце декабря началась их регистрация. В перечне оказались главный редактор ИА Регнум, член СПЧ Марина Ахмедова, актёр Сергей Безруков, музыкант Игорь Бутман, врачи Леонид Бокерия и Леонид Рошаль и многие другие.

В середине января глава государства посетил свой избирательный штаб и поблагодарил сотрудников за работу, отдельно отметив волонтёров из новых регионов России. Тогда же Путин сообщил, что проведёт встречу со своими доверенными лицами, и добавил, что она должна стать предметной, с обсуждением вопросов, интересующих общество.

Позднее, 26 января, Центризбирком проверил подписи в поддержку самовыдвижения Путина и отправил протокол проверки в его избирательный штаб. Как заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, необходимо завершить проверку по выборке в соответствии с законодательством и нормативными актами. Проверялось 60 тыс. подписей, выбранных случайно, добавил он.