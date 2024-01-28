ЦИК 29 января рассмотрит вопрос регистрации Путина кандидатом на выборах
Москва, 28 января, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Центризбирком России 29 января рассмотрит вопрос регистрации действующего главы государства Владимира Путина кандидатом на выборах президента России. Об этом стало известно вечером 28 января.
«О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — говорится в соответствующем проекте повестки заседания ЦИК.
Как сообщало ИА Регнум, выборы президента пройдут с 15 по 17 марта 2024 года и в них впервые примут участие жители ЛДНР и Запорожской и Херсонской областей. К настоящему моменту список доверенных лиц Путина превысил 600 человек, в конце декабря началась их регистрация. В перечне оказались главный редактор ИА Регнум, член СПЧ Марина Ахмедова, актёр Сергей Безруков, музыкант Игорь Бутман, врачи Леонид Бокерия и Леонид Рошаль и многие другие.
В середине января глава государства посетил свой избирательный штаб и поблагодарил сотрудников за работу, отдельно отметив волонтёров из новых регионов России. Тогда же Путин сообщил, что проведёт встречу со своими доверенными лицами, и добавил, что она должна стать предметной, с обсуждением вопросов, интересующих общество.
Позднее, 26 января, Центризбирком проверил подписи в поддержку самовыдвижения Путина и отправил протокол проверки в его избирательный штаб. Как заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, необходимо завершить проверку по выборке в соответствии с законодательством и нормативными актами. Проверялось 60 тыс. подписей, выбранных случайно, добавил он.