Москва, 28 января, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Казнь заключённого в США с помощью чистого азота чудовищна и страшна для ХХI века, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 28 января в эфире телеканала «Россия-1».

Михаил Терещенко/ТАСС Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Англосаксонский мир встал на дыбы или просто обалдел от того, что они видели как бы внутри их западной жизни. <…> Вообще история сама по себе безумная», — сказала она.

По мнению дипломата, этот инцидент свидетельствует о том, что ситуация с правами человека в США плачевна. Захарова при этом обратила внимание на то, что Штаты постоянно указывают другим странам на плохое обращение с заключёнными.

Представитель МИД также напомнила, что тюрьмы в штате Алабама, где провели казнь азотом, частные. При этом она подчеркнула, что не защищает заключённого, так как он является участником заказного убийства.

Как сообщало ИА Регнум, казнь чистым азотом в США провели 26 января. Мужчину приговорили к смертной казни за заказное убийство жены священника, совершённое в 1988 году. Новый способ решили применить после того, как в ноябре 2022 года убийце не смогли ввести смертельную инъекцию.

Агентство Associated Press сообщило, что казнь длилась 22 минуты, осужденный не менее двух минут бился в судорогах.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что такой способ казни могут приравнять к пыткам или бесчеловечному обращению. По его мнению, смертная казнь в принципе несовместима с фундаментальным правом на жизнь.