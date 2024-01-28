Санкт-Петербург, 28 января, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным о намерении обсудить экономическое и военно-промышленное сотрудничество двух стран с учётом опыта, полученного российской стороной в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил 28 января.

Сергей Мамонтов / РИА Новости

Открывая двустороннюю встречу лидеров, Путин отметил, что в ходе неё проинформирует коллегу об обстановке в зоне СВО. Лукашенко в свою очередь отметил, что в течение дня они в том числе затрагивали вопросы экономики и работы военно-промышленных комплексов.

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«Мы ничего не прячем. Мы обсуждали многие проблемы, думали о том, как дальше развиваться и какие системы будем развивать с учётом этого горького опыта специальной военной операции», — пояснил белорусский президент.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе встречи главы государств Путин назвал энергичным развитие отношений Москвы и Минска и сообщил, что товарооборот между странами составил $42 млрд и продолжает расти.

Он отметил, что Россия и Белоруссия делают крупные взаимные инвестиции, а предприятия из обеих стран активно работают на российском и белорусском рынках.

Также Путин отметил, что у стран есть совместные интересы в Антарктиде, над которыми они будут работать.