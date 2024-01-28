Москва, 28 января, 2024, 18:10 — ИА Регнум. У России и Белоруссии есть совместные интересы в Антарктиде и страны будут над этим работать, заявил 28 января президент российский лидер Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба МТС/ТАСС

«Казалось бы, где мы, а где Антарктика. Нет, оказывается, и там есть совместные интересы, есть над чем вместе работать. И мы будем, безусловно, это делать», — заявил Путин на встрече.

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Ранее, 28 января, Путин и Лукашенко приняли участие в церемонии ввода нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Российский лидер также допустил, что посетит новый комплекс.

«Восток» основали в 1957 году. Станция расположена на ледяном куполе Антарктиды на высоте 3,5 тысячи метров. Новый зимовочный комплекс представляет собой модульную конструкцию из пяти блоков площадью более 3 тысяч квадратных метров.