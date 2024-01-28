Вашингтон, 28 января, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Рак предстательной железы низкого риска зачастую не требует лечения и может развиваться так медленно, что не будет представлять угрозы для жизни пациента, сообщил портал The Conversation.

Павел Бедняков / РИА Новости

«Активное наблюдение является безопасным и эффективным способом лечения рака предстательной железы низкого риска», — говорится в материале.

Операция или лучевая терапия в таком случае может принести больше вреда, чем пользы. Подобное лечение, наоборот, нередко приводило к недержанию мочи и эректильной дисфункции.

Опрос, проведённый среди более тысячи мужчин в США с раком простаты низкого риска в период с 2014 по 2017 год, показал, что более половины респондентов выбрали активное наблюдение. Подобное исследование, проведённое почти десять лет назад, показало, что только 10% мужчин выбрали активное наблюдение. Оно включает регулярные медосмотры и анализы, а лечение назначают лишь в случае развития болезни.

Как 25 января сообщало ИА Регнум, американские врачи предложили переименовать рак простаты, чтобы не пугать диагнозом мужчин. Хирург Лаура Эссерман пояснила, что часто пациенты думают, что, если не сделать что-нибудь сейчас, они умрут.

Хирург добавила, что рак простаты считается наиболее распространенным онкологическим диагнозом среди мужчин в США. Врачи могут выявить заболевание на ранних стадиях. Однако из-за страха пациенты прибегают к агрессивным методам лечения, которые и не требуются. Это в свою очередь приводит к тяжелым побочным эффектам.