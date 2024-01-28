Будапешт, 28 января, 2024, 17:59 — ИА Регнум. О претензиях на Закарпатье в Венгрии заявила только крайне правая партия «Наша Родина», другие парламентские силы подобных идей не высказывали. Об этом 28 января сообщил лидер политической организации Ласло Тороцкаи.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ни одна другая парламентская партия такого не заявляла», ― подчеркнул он в беседе с «РИА Новости».

Он напомнил, что, согласно украинскому референдуму 1991 года, Закарпатье должно существовать как автономия с широким кругом прав, однако нынешнее руководство Украины эти положения не соблюдает.

«[Это] нелегитимно», ― подчеркнул политик.

Тороцкаи пояснил, что в случае потери Украиной государственности Закарпатье как автономия могло бы воссоединиться с Венгрией мирным путём.

Как сообщало ИА Регнум, Тороцкаи 28 января заявил, что Венгрия будет претендовать на Закарпатскую область в случае распада Украины. При этом он подчеркнул, что путём к завершению конфликта на Украине станут прекращение огня и переговоры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Тороцкаи, порекомендовал журналистам обращаться по этому вопросу к «ультраправым».

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в октябре 2023 года заявил, что Польша, Румыния и Венгрия могут разделить между собой территории Украины. Польша может поучаствовать в разделе Западной Украины, Венгрия — объявить о правах на Закарпатье, у Румынии тоже есть свои интересы, пояснил экс-разведчик. Риттер отметил, что такой сценарий приведёт к прекращению существования Украины как государства.

Закарпатская область граничит на юго-западе с Венгрией, на юге — с Румынией, на северо-западе — со Словакией и на севере — с Польшей.