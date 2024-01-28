Москва, 28 января, 2024, 18:09 — ИА Регнум. На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник народному артисту СССР Василию Лановому. Церемония состоялась 28 января, в третью годовщину его кончины.

РИА Новости/Станислав Красильников

Композиция состоит из тёмной гранитной плиты с высеченным по центру православным крестом и белого бюста. На обратной стороне плиты высекли названия четырёх фильмов с участием Ланового («Офицеры», «Алые паруса», «Война и мир», «Анна Каренина») и четырёх спектаклей («Посвящение Еве», «Принцесса Турандот», «Маленькие трагедии» и «Антоний и Клеопатра»).

Под бюстом установили табличку с надписью: «Герой Труда, народный артист СССР Василий Лановой».

Советский и российский актёр театра и кино Лановой в 1985 году получил звание Народного артиста СССР, в 2019-м — звание Героя Труда.

Актёр с 1957 года работал в Театре имени Е. Б. Вахтангова в Москве. Сыграл более чем в 60 спектаклях. В постановке 1999 года «Посвящение Еве» Сергея Яшина сыграл Абеля Знорко, в «Принцессе Турандот» (1963 год) — принца Калафа, в «Маленьких трагедиях» (1959 год) — гостя из Лауры, в «Антонии и Клеопатре» (1961 год) — Октавия Цезаря.

В фильме «Офицеры» Лановой сыграл роль Иваны Вараввы, в «Алых парусах» — Грея, в «Войне и мире» — Анатоля Курагина, в «Анне Карениной» — графа Вронского.

Лановой скончался три года назад 28 января 2021 года на 88-м году жизни. В театре им. Вахтангова, в котором он прослужил более 60 лет, прошла гражданская панихида. Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище 1 февраля 2021 года.