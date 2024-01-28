Ростов-на-Дону, 28 января, 2024, 17:28 — ИА Регнум. По факту обрушения пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Об этом 28 января сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

Эрик Романенко/ТАСС

«В ходе расследования уголовного дела будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а должностным лицам администрации дана правовая оценка», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Следователи провели дополнительный осмотр места происшествия, допрашивают жильцов дома, сотрудников администрации, изучают техническую документацию дома.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 27 января в Ростове-на-Дону начал рушиться подъезд многоквартирного пятиэтажного дома № 72/3 на улице Нариманова, ещё в 2020 году признанного аварийным. Жильцов — 95 человек — эвакуировали. 53 жителя поместили в пункт временного размещения на территории 82-й школы.

В тот же вечер мэр города Алексей Логвиненко провёл срочное заседание комиссии по ЧС и объявил, что в Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий.

Дом № 72/3 на улице Нариманова официально считается аварийным уже три года. Его построили в 1963 году. Момент обрушения подъезда аварийной пятиэтажки попал на видео. Сперва выпали несколько кирпичей, а затем стена рухнула полностью. На месте обрушения сразу появились клубы пыли.