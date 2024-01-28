Санкт-Петербург, 28 января, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Открытое российскими полярниками озеро Восток подо льдами Антарктиды — последнее крупнейшее географическое открытие, которое можно сравнить с «лунной гонкой». Об этом заявил глава Минприроды России Александр Козлов.

NASA

«Озеро Восток стало последним крупнейшим географическим открытием на Земле, и его сделала Россия. Наши коллеги и учёные сравнивают это с «лунной гонкой», — отметил министр на церемонии ввода в эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток».

Сейчас российские учёные готовятся к тому, чтобы проникнуть в водоём и изучить его содержимое.

«Мы планируем заложить финансирование в федеральный бюджет, буквально в мае будем подавать эту заявку на ближайшую трехлетку и на будущие года, потому что проект, по нашим оценкам, будет длиться 18 лет», — сказал Козлов.

В феврале 2022 года российские полярники извлекли из ледника в Антарктиде ледяной керн возрастом более 1 млн лет, который должен рассказать об изменениях климата на Земле со времен мамонтов.

Проект реализуют в рамках исследования озера Восток и палеоклимата Земли в районе российской антарктической станции «Восток».

Существование озера под четырехкилометровой толщей льда доказали в 1994 году.

В феврале 2012 года российские учёные впервые в истории человечества в результате бурения ледникового щита достигли поверхности подледникового озера Восток на глубине 3769,3 метра.

Как сообщало ИА Регнум, 28 января глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что планета Земля находится в межледниковом периоде. Тёплый климат сохранится ещё 10 тысяч лет.

Министр уточнил, что к такому выводу пришли благодаря данным, полученным на станции «Восток».

Ранее президент России Владимир Путин дал старт эксплуатации нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.

В церемонии также участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Российский лидер допустил, что посетит новый комплекс.

«Восток» основали в 1957 году. Станция расположена на ледяном куполе Антарктиды на высоте 3,5 тысячи метров. Новый зимовочный комплекс представляет собой модульную конструкцию из пяти блоков площадью более 3 тысяч квадратных метров.

Комплекс рассчитан на комфортное размещение до 15 человек в зимовочный период и до 35 человек в сезонный.