Берлин, 28 января, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Задержанная за вождение в пьяном виде берлинский политик от партии «Зелёных» Ютта Боден продемонстрировала полицейским нацистское приветствие. Об этом сообщила газета Bild.

Союз 90 / Зелёные Ютта Боден

Внимание стражей порядка привлёк автомобиль на трассе А115, который странно двигался. Его остановили, за рулём оказалась Боден, текст на алкоголь которой показал 1,34 промилле. Нарушительницу пересадили в полицейскую машину и повезли в участок. Во время поездки Боден неожиданно вскинула руку вверх в нацистском приветствии.

Позднее она объяснила, что использовала жест для того, чтобы ответить на якобы некорректное поведение полицейских, а не в качестве выражения личной позиции.

Боден впоследствии сложила с себя мандат депутата окружного совета. Сейчас в отношении политика начато расследование по подозрению в использовании символики антиконституционных и террористических организаций.

Как сообщало ИА Регнум, экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что фразой «Слава Украине», которая является приветствием радикальных украинских националистов, отставной адмирал американских ВМС Джеймс Ставридис позорит военную форму.

Бывший разведчик обратился к отставному адмиралу и напомнил ему, что эти слова являются боевым кличем последователей идеолога украинских националистов Степана Бандеры, которые широко использовали его при убийстве женщин и детей, когда служили интересам нацистской Германии во время Второй мировой войны.

Ранее Ставридис обвинил американского сенатора Томми Табервилля в «ошибочных суждениях о ходе украинского конфликта» и закончил свой твит бандеровским приветствием.

В Италии 20 января Верховный кассационный суд вынес решение о том, что приветствие с поднятой вверх рукой не является преступлением, если оно не «несёт опасности возродить фашистскую партию».

Президент России Владимир Путин 27 января заявил, что агрессия, с которой столкнулась сегодня Россия, говорит о том, что нацизм в 1945 году был повержен, но не изжит. Он подчеркнул, что русофобия, ксенофобия, национализм стали орудием реваншистов во многих странах Европы, в Прибалтике, к сожалению, на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Россия приложит все усилия для полного истребления нацизма.