Немецкий политик от «Зелёных» показала полицейским нацистское приветствие
Политик от правящей коалиции Германии показала полиции нацистское приветствие
Берлин, 28 января, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Задержанная за вождение в пьяном виде берлинский политик от партии «Зелёных» Ютта Боден продемонстрировала полицейским нацистское приветствие. Об этом сообщила газета Bild.
Внимание стражей порядка привлёк автомобиль на трассе А115, который странно двигался. Его остановили, за рулём оказалась Боден, текст на алкоголь которой показал 1,34 промилле. Нарушительницу пересадили в полицейскую машину и повезли в участок. Во время поездки Боден неожиданно вскинула руку вверх в нацистском приветствии.
Позднее она объяснила, что использовала жест для того, чтобы ответить на якобы некорректное поведение полицейских, а не в качестве выражения личной позиции.
Боден впоследствии сложила с себя мандат депутата окружного совета. Сейчас в отношении политика начато расследование по подозрению в использовании символики антиконституционных и террористических организаций.
Как сообщало ИА Регнум, экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что фразой «Слава Украине», которая является приветствием радикальных украинских националистов, отставной адмирал американских ВМС Джеймс Ставридис позорит военную форму.
Бывший разведчик обратился к отставному адмиралу и напомнил ему, что эти слова являются боевым кличем последователей идеолога украинских националистов Степана Бандеры, которые широко использовали его при убийстве женщин и детей, когда служили интересам нацистской Германии во время Второй мировой войны.
Ранее Ставридис обвинил американского сенатора Томми Табервилля в «ошибочных суждениях о ходе украинского конфликта» и закончил свой твит бандеровским приветствием.
В Италии 20 января Верховный кассационный суд вынес решение о том, что приветствие с поднятой вверх рукой не является преступлением, если оно не «несёт опасности возродить фашистскую партию».
Президент России Владимир Путин 27 января заявил, что агрессия, с которой столкнулась сегодня Россия, говорит о том, что нацизм в 1945 году был повержен, но не изжит. Он подчеркнул, что русофобия, ксенофобия, национализм стали орудием реваншистов во многих странах Европы, в Прибалтике, к сожалению, на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Россия приложит все усилия для полного истребления нацизма.