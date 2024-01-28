Лейпциг, Германия, 28 января, 2024, 17:02 — ИА Регнум. В Лейпциге разрисовали портреты жертв Холокоста на мемориальной выставке на площади Вилли Брандта, сообщила 28 января интернет-газета Leipziger Zeitung со ссылкой на полицейский отчёт.

Silvio Bürger/tag24.de

«Повредили шесть портретов с мемориальной выставки Холокоста на площади Вилли Брандта зелёными и чёрными перманентными маркерами», — говорится в сообщении.

Из полицейского отчёта следует, что ущерб оценили в 1500 евро.

Кроме того, несколько картин испортили на главном железнодорожном вокзале Лейпцига. Возбудили уголовное дело по подозрению в разжигании межнациональной розни и порче имущества.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года вандалы осквернили советское воинское захоронение, расположенное в Австрии. Они повредили барельеф на памятнике.

Также в мае 2023 года в Варшаве осквернили мемориальное кладбище. На пьедестал монумента чёрной краской нанесли оскорбительные надписи, а проход к мемориалу заставили крестами и украинскими флагами.