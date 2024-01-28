Москва, 28 января, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Российские полярники в Антарктиде всегда помогают белорусским коллегам, в том числе в создании в Антарктиде первой станции «Гора Вечерняя», рассказал 28 января глава Минприроды Александр Козлов на церемонии ввода в эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток».

ТАСС

Он отметил, что на всех российских полярных станциях всегда рады белорусским коллегам.

«Российские полярники поддерживают их исследования, безвозмездно предоставляют в пользование инфраструктуру и научное оборудование. Также мы помогаем Белоруссии создавать в Антарктиде свою первую станцию «Гора Вечерняя», — сообщил Козлов.

Он поздравил белорусских учёных с завершившимся неделю назад первым внутриконтинентальным походом под руководством Алексея Гайдашова. Десять человек прошли 570 км по Антарктиде.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3863167" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Ввод в эксплуатацию нового комлпекса станции Восток

Белорусская антарктическая научная станция «Гора Вечерняя» расположена недалеко от сезонной российской станции «Молодёжная» и в 272 м на восток от горы Вечерней на побережье моря Космонавтов. Белорусская станция продолжает строиться.

В Антарктиде у России сейчас функционирует семь станций: «Восток», «Мирный», «Беллинсгаузен», «Новолазаревская», «Прогресс», «Русская» и «Молодёжная». «Восток» — единственная российская внутриконтинентальная станция.

Сегодня, 28 января, состоялось открытие нового зимовочного комплекса на этой станции. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи приняли участие в церемонии открытия.

Президент Белоруссии предложил Путину запланировать поездку в Антарктиду. Президент России согласился в будущем навестить полярников и посмотреть, как работает станция.