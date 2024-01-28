Хмельницкий, Украина, 28 января, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили Свято-Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области и выгнали настоятеля. Как 28 января сообщила местная епархия, полиция в конфликт не вмешалась.

Кадр из видео

«Местные сторонники ПЦУ при бездействии сотрудников полиции завладели помещениями храма. В то же время активисты вытолкали из храма его настоятеля», — говорится в сообщении в Telegram-канале Хмельницкой епархии УПЦ.

Уточняется, что захват произошёл по формальному поводу о якобы незаконных сборах в октябре 2023 года. В епархии пояснили, что тогда собрание неизвестных людей выдали за сбор общины с целью перевода храма в ответственность ПЦУ.

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Как сообщало ИА Регнум, на Украине продолжается активное вытеснение УПЦ при поддержке правительства страны, в том числе насильный перевод религиозных общин в юрисдикцию ПЦУ, появившейся в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти лишают УПЦ прав на аренду земель под храмами, а раскольники затем захватывают их силой и нападают на священников.

Одной из самых громких тем конфликта церквей стал спор о принадлежности Киево-Печерской лавры — одного из первых монастырей Руси, древнейшего на Украине. Ситуация обострилась в конце марта, когда монахов незаконно начали выселять из обители. Власти Киева в одностороннем порядке разорвали арендный договор и заявили, что в обители могут остаться монахи, которые перейдут в раскольническую ПЦУ.

Долгий длящийся конфликт привёл только к физическим столкновениям. В августе 2023 года киевский суд запретил УПЦ препятствовать пользованию имуществом монастыря ПЦУ, что равнозначно официальному выселению монахов из обители. В МИД России заявили, что это решение вызывает возмущение и осуждение.