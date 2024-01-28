Москва, 28 января, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин поздравил Российский государственный архив Военно-морского флота с 300-летием. Обращение главы государства 28 января опубликовали на сайте Кремля.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин

Российский лидер отметил, что архив основали в 1724 году и он считается одним из старейших в стране. В нём всегда работали преданные делу сотрудники, они внесли огромный вклад в изучение и сохранение истории российского флота, моряков, великих флотоводцев, выдающихся мореплавателей, исследователей и кораблестроителей, подчеркнул президент.

«Отрадно, что ваш коллектив достойно продолжает традиции предшественников. Вы воплощаете в жизнь интересные, содержательные научные, просветительские, образовательные проекты, активно участвуете в развитии отечественного архивного дела», — добавил Путин.

Он пожелал коллективу архива здоровья и новых успехов в своём деле.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 13 декабря 2023 года поздравил Совет Федерации с 30-летием его основания. Он подчеркнул, что этот законодательный орган неразрывно связан со становлением российской государственности, её основ.