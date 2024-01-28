Берлин, 28 января, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок раскритиковали за использование двух самолётов во время зарубежной командировки. Об этом сообщило издание Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

Главе внешнеполитического ведомства припомнили поездку, совершённую в 2022 году. Тогда Бербок отправилась в командировку из Берлина в Рабат в Марокко на правительственном самолёте Airbus A-340. Оттуда она проследовала в Копенгаген.

Вылететь обратно в Берлин министр должна была на следующий день в 18:20, но из-за отмены встречи в Копенгагене захотела вернуться на три часа раньше. Однако экипажу не разрешили вылет из-за установленного времени на отдых пилотов.

Поэтому из Кёльна в Данию направили ещё один правительственный самолёт. Борт привёз в Копенгаген запасной экипаж, а сам вернулся в Германию пустым.

Для обсуждения инцидента собрали внутрипартийную видеоконференцию «Зелёных», а также организовали внутриправительственный телефонный звонок.

Издание отметило, что немецкий министр иностранных дел является одним из самых часто летающих пассажиров в федеральном правительстве, хотя при вступлении в должность она призывала к путешествиям более экологичным способом.

Генеральный секретарь партии «Христианско-социальный союз в Баварии» Мартин Хубер назвал подобные действия двойными стандартами.

«Типичные зелёные двойные стандарты: повысить налоги на авиабилеты, проповедовать защиту климата, а затем ограничить возможность летать ради личного комфорта», — подчеркнул политик.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Бербок уже обвиняли в расточительности. В июле 2023 года издание Bild написало, что услуги стилиста обходятся главе МИД Германии почти в 9 тыс. евро ежедневно. С 1 января по 20 июня 2023 года расходы на парикмахеров, визажистов, косметологов и фотографов в федеральных министерствах Германии составили более 452 тыс. евро.

При этом в 2022 году Бербок стала «самой дорогой» в кабинете — 136 552,50 евро. Пионер «феминистской внешней политики» платила своему визажисту фиксированную ставку в размере 8925 евро (включая НДС) за рабочий день, указали журналисты.