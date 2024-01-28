Бербок обвинили в двойных стандартах из-за использования двух самолётов
Берлин, 28 января, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок раскритиковали за использование двух самолётов во время зарубежной командировки. Об этом сообщило издание Bild.
Главе внешнеполитического ведомства припомнили поездку, совершённую в 2022 году. Тогда Бербок отправилась в командировку из Берлина в Рабат в Марокко на правительственном самолёте Airbus A-340. Оттуда она проследовала в Копенгаген.
Вылететь обратно в Берлин министр должна была на следующий день в 18:20, но из-за отмены встречи в Копенгагене захотела вернуться на три часа раньше. Однако экипажу не разрешили вылет из-за установленного времени на отдых пилотов.
Поэтому из Кёльна в Данию направили ещё один правительственный самолёт. Борт привёз в Копенгаген запасной экипаж, а сам вернулся в Германию пустым.
Для обсуждения инцидента собрали внутрипартийную видеоконференцию «Зелёных», а также организовали внутриправительственный телефонный звонок.
Издание отметило, что немецкий министр иностранных дел является одним из самых часто летающих пассажиров в федеральном правительстве, хотя при вступлении в должность она призывала к путешествиям более экологичным способом.
Генеральный секретарь партии «Христианско-социальный союз в Баварии» Мартин Хубер назвал подобные действия двойными стандартами.
«Типичные зелёные двойные стандарты: повысить налоги на авиабилеты, проповедовать защиту климата, а затем ограничить возможность летать ради личного комфорта», — подчеркнул политик.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Бербок уже обвиняли в расточительности. В июле 2023 года издание Bild написало, что услуги стилиста обходятся главе МИД Германии почти в 9 тыс. евро ежедневно. С 1 января по 20 июня 2023 года расходы на парикмахеров, визажистов, косметологов и фотографов в федеральных министерствах Германии составили более 452 тыс. евро.
При этом в 2022 году Бербок стала «самой дорогой» в кабинете — 136 552,50 евро. Пионер «феминистской внешней политики» платила своему визажисту фиксированную ставку в размере 8925 евро (включая НДС) за рабочий день, указали журналисты.