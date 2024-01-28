Санкт-Петербург, 28 января, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Планета Земля находится в межледниковом периоде, тёплый климат сохранится ещё 10 тысяч лет. Об этом 28 января заявил глава Минприроды России Александр Козлов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы находимся в межледниковом периоде, он гарантирует 20 тысяч лет тепла, 10 тысяч лет мы уже прожили», — заявил министр на церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток».

Он добавил, что к такому выводу пришли благодаря данным, полученным на станции «Восток».

Климатолог Алексей Кокорин в мае 2023 года допустил, что глобальное потепление приведёт к переносу российской столицы в Сибирь примерно к 2080 году. Он отметил, что температура на планете может подняться на 4,5–5 градусов. Тогда восемь-девять лет из десяти окажутся аномально жаркими.

Ранее, 28 января, президент России Владимир Путин дал старт эксплуатации нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. В церемонии также участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Российский лидер допустил, что посетит новый комплекс станции «Восток».

Её основали в 1957 году. Она расположена на ледяном куполе Антарктиды на высоте 3,5 тысячи метров. Новый зимовочный комплекс представляет собой модульную конструкцию из пяти блоков площадью более трёх тысяч квадратных метров. Комплекс рассчитан на комфортное размещение до 15 человек в зимовочный период и до 35 человек в сезонный.