Обрушение подъезда пятиэтажки в Ростове-на-Дону сняли на видео
Очевидцы сняли на видео момент обрушения подъезда пятиэтажки в Ростове-на-Дону
Ростов-на-Дону, 28 января, 2024, 16:47 — ИА Регнум. В пятиэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону рухнул подъезд аварийной пятиэтажки. Видео обрушения опубликовал 28 января Telegram-канал «112».
На кадрах запечатлён момент, когда часть стены жилого дома начала сползать. Сперва выпали несколько кирпичей, а затем стена рухнула полностью. На месте обрушения сразу появились клубы пыли.
Здание оцепили. Жителей дома, оставшихся без жилья, приняли в пунктах временного размещения.
«Местная администрация продолжает работу по расселению граждан в маневренный фонд», — сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.
Отмечалось, что в результате частичного обрушения жилого здания никто не пострадал.
Как сообщало ИА Регнум, накануне, 27 января, мэр Ростова-на Дону Алексей Логвиненко провёл срочное заседание комиссии по ЧС из-за разрушения пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова. Он объявил, что в городе ввели режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий.
Глава городской администрации уточнил, что в школе № 82 организовали пункт временного размещения, где находятся 53 человека из обрушивающегося дома. По его словам, 28 января 155 семей начнут расселять в дома на улице Уланской.
Дом № 72/3 на улице Нариманова в Ростове-на Дону, который начал рушиться 27 января, официально считается аварийным уже три года. Его построили в 1963 году. Накануне из разрушающегося дома эвакуировали 95 человек, здание отключили от газоснабжения.