Ростов-на-Дону, 28 января, 2024, 16:47 — ИА Регнум. В пятиэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону рухнул подъезд аварийной пятиэтажки. Видео обрушения опубликовал 28 января Telegram-канал «112».

Эрик Романенко/ТАСС

На кадрах запечатлён момент, когда часть стены жилого дома начала сползать. Сперва выпали несколько кирпичей, а затем стена рухнула полностью. На месте обрушения сразу появились клубы пыли.

Здание оцепили. Жителей дома, оставшихся без жилья, приняли в пунктах временного размещения.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3863162" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Местная администрация продолжает работу по расселению граждан в маневренный фонд», — сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.

Отмечалось, что в результате частичного обрушения жилого здания никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, накануне, 27 января, мэр Ростова-на Дону Алексей Логвиненко провёл срочное заседание комиссии по ЧС из-за разрушения пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова. Он объявил, что в городе ввели режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий.

Глава городской администрации уточнил, что в школе № 82 организовали пункт временного размещения, где находятся 53 человека из обрушивающегося дома. По его словам, 28 января 155 семей начнут расселять в дома на улице Уланской.

Дом № 72/3 на улице Нариманова в Ростове-на Дону, который начал рушиться 27 января, официально считается аварийным уже три года. Его построили в 1963 году. Накануне из разрушающегося дома эвакуировали 95 человек, здание отключили от газоснабжения.