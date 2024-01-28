Москва, 28 января, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился в правдивости публикаций СМИ о том, что Индия якобы решила прекратить покупать оружие у России. Об этом он 28 января заявил «Ленте. ру».

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«Российское оружие в ходе конфликта на Украине показало себя с наилучшей страны и показало, что значительно превосходит обычные виды американского вооружения», — отметил политик.

По мнению Джабарова, в США выдают желаемое за действительное. Он считает, что это не окончательное решение Нью-Дели. Сенатор также напомнил, что Индия уже пыталась менять поставщиков вооружений, но в итоге возобновляла покупки у России.

Как сообщало ИА Регнум, о якобы имеющих место планах Индии отказаться от российского оружия 28 января сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники в правительстве этой страны. По информации журналистов, против закупок российской техники жёстко выступил Вашингтон, а Нью-Дели не решился противоречить ему в этом вопросе.

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира в марте 2023 года опубликовал доклад, посвящённый торговле оружием между странами с 2018 по 2022 год. В нём Индию назвали крупнейшим импортёром вооружений. В докладе сообщили, что больше всего вооружений она закупает у России.