Киев, 28 января, 2024, 16:29 — ИА Регнум. В учебных центрах украинской армии новобранцам практически на дают никаких навыков, они могут там научиться разве что пьянствовать, заявил 28 января бывший командир 4-й роты 47-й механизированной бригады ВСУ Николай Мельник в интервью «Украинской правде».

Иван Шилов ИА Регнум

Он признался, что в армии всё плохо — и обеспечение, и подготовка, и управление.

«Сейчас большинство учебных центров не учат солдат ничему, кроме алкоголизма», — рассказал Мельник.

ВСУ он назвал «бумажной армией» — людьми без оснащения и мотивации. Мельник подчеркнул, что всё это плохо кончится для Украины. Бойцы нередко сдаются в плен, сообщая там координаты военных объектов.

«Русские ещё не начали штурм, а он уже убегает. Это трагедия», — рассказал украинский офицер, отмечая, что исправить ситуацию можно, только изменив формат военной подготовки и мобилизации, а также усилив пропаганду.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января британская газета The Times проинформировала, что как минимум пятая часть личного состава ВСУ на фоне участия в боевых действиях страдает острыми психическими расстройствами. Психические расстройства проявляются у военных на фоне стресса. Кроме того, в украинской армии немало людей, больных алкоголизмом, есть и наркозависимые.

В Сети появилось видео, на котором командир одной из частей украинской армии отчитывал прибывших к нему в роту военных, возмущаясь тем, что мужчины уклоняются от призыва. Офицер заявил, что ему не важно, сколько из них выживет, а сколько погибнет и приказал рассчитаться на «200-х и 300-х».