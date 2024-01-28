Штутгарт, Германия, 28 января, 2024, 15:53 — ИА Регнум. В ФРГ эвакуировали центральный железнодорожный вокзал немецкого города Штутгарта. Об этом 28 января сообщило издание Bild.

Nonstopnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция вывела всех людей из здания после того, как прохожие сообщили о нескольких подозрительных людях вскоре после 11 часов утра (13:00 мск), один из них якобы был с пистолетом.

«В настоящее время на главном вокзале Штутгарта проводится полицейская операция, движение поездов приостановлено», ― говорится на странице полиции в социальной сети Х.

Сотрудники правоохранительных органов порекомендовали гражданам избегать этого места.

По информации издания, полиция проверила трёх подозреваемых, ситуация под контролем. Всего эвакуировали почти 150 человек.

Около 12:40 (14:40 мск) оцепление у вокзала было снято. Движение поездов возобновлено.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября на вокзале Сен-Лазар в Париже объявляли эвакуацию из-за угрозы взрыва По данным правоохранительных органов, посетителей расположенного в здании торгового центра призвали покинуть помещения.

Позднее Национальная компания железных дорог (SNCF) Франции объявила об отмене тревоги. Причиной эвакуации стал бесхозный багаж. На месте происшествия работали сотрудники полиции, часть вокзала была оцеплена.

Здание Киевского вокзала в Москве временно закрыли 25 октября из-за оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками правоохранительных органов. Из здания эвакуировали пассажиров. На движение поездов ситуация не повлияла, поскольку доступ на платформы был открыт через автомобильную парковку.