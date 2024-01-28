Москва, 28 января, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Какой-либо новой информации о возможном визите в Россию президента Палестины Махмуда Аббаса на данный момент нет. Об этом 28 января заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

EPA/ТАСС Президент Палестины Махмуд Аббас

«Нет, никакой [информации по визиту]», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Палестинский лидер собирался приехать в Россию с визитом осенью 2023 года, однако поездку отложили на неопределённый срок.

Как сообщало, 22 декабря президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Аббасом, в ходе которого стороны рассмотрели вопросы, связанные с беспрецедентным обострением конфликта на Ближнем Востоке. Лидеры двух стран также указали на важность скорейшего прекращения боевых действий и возобновления переговоров с целью создания Государства Палестина в границах 1967 года.

Президент России также подтвердил приглашение своему палестинскому коллеге посетить страну во взаимоприемлемые сроки.

Аббас, в свою очередь, поблагодарил Путина за политическую поддержку и гуманитарную помощь Сектору газа. Палестинский лидер также отметил необходимость проведения международной конференции для поиска решения палестинской проблемы и вмешательства для прекращении «агрессии израильских сил» против народа Палестины на Западном берегу Иордана.