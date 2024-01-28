Рим, 28 января, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Бывший нападающий сборной Италии по футболу Марио Балотелли указал на разницу в поведении президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Он 28 января выложил в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) два видео, на которых лидеры государств участвуют в траурных церемониях.

Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

В первом американский лидер, глядя, как гроб, покрытый флагом США, помещают в автомобиль, посматривает на часы. Во втором видео Путин под сильным дождём и ветром без зонта стоит перед Вечным огнём во время церемонии возложения цветов.

Вскоре футболист удалил видео. На комментарии в аккаунте он ответил, что ролик не носил политического характера, а был данью уважения погибшим.

«Перестаньте визжать об этом и поймите мою точку зрения», — написал он.

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Как сообщало ИА Регнум, президент Венесуэлы Николас Мадуро в марте 2023 года назвал российского лидера «великим воином». О Байдене он сказал только, что это — президент.

Бывший американский лидер Дональд Трамп в январе 2024 года заявил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин любят свои страны. При этом он высмеял Байдена, отметив, что он не способен любить родину, путается в словах и постоянно попадает в передряги.