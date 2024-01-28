Балашиха, Московская область, 28 января, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Мужчина вечером 27 января прыгнул с парашютом с балкона многоквартирного дома на улице Дмитриева в подмосковной Балашихе, его розыск начала полиция. Об этом 28 января сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Кадр из видео

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«Подмосковными полицейскими проводится проверка по факту прыжка гражданина с парашютом с балкона многоэтажки в городском округе Балашиха», — говорится в сообщении.

Уточняется, что жительница Балашихи вечером 27 января обратилась в полицию по поводу того, что неизвестный мужчина прыгнул с парашютом с балкона одной из многоэтажек на улице Дмитриева.

Полиция начала проверку по этому факту и устанавливает личность парашютиста, действиям которого дадут правовую оценку и примут решение в соответствии с законодательством.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля 2022 года мужчина с парашютом на глазах у очевидцев прыгнул с промышленной трубы на Суздальском проспекте в Санкт-Петербурге. Одна из свидетельниц прыжка рассказала, что в какой-то момент она была уверена, что парашютист приземлится на автобус, в котором она ехала, или прямо на проезжую часть.

В итоге всё обошлось, и мужчина приземлился точно на тротуар. В соцсетях по этому поводу появились самые разнообразные комментарии.